Eurobasket 2025: Μετά τα προσβλητικά υπονοούμενα κατά της Ελλάδας ο Σενγκούν έκλεισε τα σχόλια

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, όχι μόνο με την εμφάνισή του στον ημιτελικό του Eurobasket αλλά και με όσα ακολούθησαν εκτός παρκέ.

Η Τουρκία επικράτησε εμφατικά της Ελλάδας με 94-68, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Οι Τούρκοι πανηγύρισαν έντονα αυτή τη νίκη, καθώς ήρθε απέναντι σε έναν αντίπαλο με ιδιαίτερη σημασία για εκείνους.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη, ο Σενγκούν, που αγωνίζεται στους Χιούστον Ρόκετς, ανέβασε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με τη γαλανόλευκη, γράφοντας στη λεζάντα: «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;».

Η φράση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς αρκετοί τη θεώρησαν υπαινιγμό που παραπέμπει στα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που αντέδρασαν, αλλά και Τούρκοι χρήστες έδειξαν την αποδοκιμασία τους για το σχόλιο του νεαρού σέντερ.

Μετά την έκρηξη σχολίων, ο Σενγκούν αποφάσισε να κλείσει τη δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση.