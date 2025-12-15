Αταμάν: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, ήταν δύσκολο να παίζουμε χωρίς ψηλούς»

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο τουρκικό TRT spor, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του να τερματίσει στις τέσσερις πρώτες θέσεις, τονίζοντας παράλληλα την κρισιμότητα των αγώνων που ακολουθούν μετά τις ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι.

Ο Αταμάν δήλωσε επίσης πως το παιχνίδι με την Ελλάδα στο πρόσφατο Eurobasket ήταν κατά τη γνώμη του το κορυφαίο στην ιστορία της Τουρκίας, ενώ αποθέωσε τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Πάμπλο Λάσο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

Για τον ημιτελικό του EuroBasket: «Κατά τη γνώμη μου, ο αγώνας με την Ελλάδα ήταν ο καλύτερος αγώνας στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας».

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Αποδεικνύεται μια ενδιαφέρουσα σεζόν. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, υπάρχουν 20 ομάδες και είναι ένας πολύ μακρύς μαραθώνιος 38 εβδομάδων στην κανονική σεζόν. Ο πιο σημαντικός στόχος εδώ είναι να μπούμε στα πλέι οφ. Και το να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας είναι κρίσιμο.

Κοιτάζοντας τον πίνακα αυτή τη στιγμή, βλέπετε 10-11 ομάδες που χωρίζονται από μία ή δύο νίκες. Μόνο η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι δύο νίκες μπροστά. Έχουμε τον ίδιο αριθμό νικών με τη Φενερμπαχτσέ . Η Φενερμπαχτσέ έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έχει παίξει ακόμα εκτός έδρας τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό. Παρά ταύτα, υπάρχει μόνο μία νίκη διαφορά μεταξύ αυτής και της δεύτερης ομάδας.

Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για εμάς. Δυσκολευτήκαμε πολύ σε κάποιο σημείο της σεζόν. Το γεγονός ότι τρεις από τους ψηλούς μας τραυματίστηκαν ταυτόχρονα μας επηρέασε σοβαρά. Γνωρίζαμε ήδη για τον τραυματισμό του Λεσόρ, αλλά με τους Χολμς και Γιουρτσέβεν, τους οποίους υπογράψαμε για να τον αντικαταστήσουν, να τραυματίζονται επίσης ταυτόχρονα, έπρεπε να παίξουμε χωρίς ψηλούς για ένα διάστημα. Το να παίζεις μπάσκετ χωρίς ψηλούς είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν περάσαμε καλά εκείνη την περίοδο.

Μετά τη μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ, κερδίσαμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και επανεντάχθήκαμε στην πρώτη τετράδα. Στο παιχνίδι με το Μιλάνο, ωστόσο, ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλά. Έκανε μια φανταστική εμφάνιση. Ευστόχησε σε 17 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι με τη Βαλένθια που χάσαμε στην έδρα μας ανέτρεψε κάπως τους υπολογισμούς μας. Ωστόσο, η Βαλένθια είναι επίσης μια ομάδα πολύ υψηλής ποιότητας. Μάλιστα, δύο από τις τρεις κορυφαίες ομάδες στην EuroLeague αυτή τη στιγμή, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Βαλένθια, είναι ομάδες που προέκυψαν από το EuroCup την περασμένη σεζόν. Ήταν ένα πραγματικά ενδιαφέρον ξεκίνημα.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι πιθανότητές μας να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα παραμένουν μέχρι το τέλος. Ωστόσο, οι συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν ξαφνικά να μας ρίξουν κάτω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αμέσως μετά από αυτόν τον αγώνα, την Πέμπτη, θα παίξουμε εναντίον της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος, Χάποελ Τελ Αβίβ, στην Αθήνα. Μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας.

Ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε επίσης στην έναρξη της σημερινής προπόνησης. Αναγκάστηκε να φύγει μετά από μόλις δέκα λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει αύριο. Ο Σέντι είναι έτοιμος. Προπονήθηκε χθες και σήμερα και θα παίξει».

Για τη Φενέρμπαχτσε: «Η αρχή της σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, καθώς υπέστη συνεχόμενες ήττες. Έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδό της και στη συνέχεια υπέστη βαριές ήττες εκτός έδρας από τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξαιτίας αυτού, πολλοί πίστευαν ότι η Φενέρμπαχτσε δεν θα πετύχαινε αυτή τη σεζόν. Υπήρχε ανησυχία στην Τουρκία και παρόμοια ατμόσφαιρα επικρατούσε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι έχασε πολύ σημαντικούς παίκτες. Η αποχώρηση του Χέιζ-Ντέιβις ήταν, φυσικά, πολύ κρίσιμη. Το ίδιο και με Γκούντουριτς και Πιέρ.

Αλλά πιστεύω ότι ο Σάρας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο να ενώσει την ομάδα. Η Φενέρμπαχτσε παίζει σχεδόν σαν ομάδα κολεγίου, παλεύει πολύ σκληρά. Ναι, έχει αστέρες παίκτες: Μέλι, Μπόλντουιν, Μπιπέροβιτς, Γουίλμπεκιν. Αλλά πέρα από αυτό, παίζει ομαδική άμυνα, παίζει πολύ επιθετικά και δεν τα παρατάει ποτέ. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της».

Για την Εφές και τον Πάμπλο Λάσο: «Μερικές φορές, πολύ σπουδαίοι προπονητές απλά δεν είναι διαθέσιμοι για ορισμένες ομάδες. Ναι, δεν πήρε αυτό που ήθελε από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπασκόνια. Αλλά ο Λάσο ήρθε σε έναν πολύ οργανωμένο και σημαντικό ευρωπαϊκό σύλλογο όπως η Εφές.

Νομίζω ότι η δύναμη του Λάσο, το όνομά του και η εμπειρία του μπορούν να επαναφέρουν την Εφές σε καλό δρόμο. Πέρυσι ο Μπάνκι πέτυχε ένα θαύμα. Τώρα ο Λάσο έχει αναλάβει μια τέτοια αποστολή. Είναι καλός μου φίλος, κάποιος που αγαπώ πολύ. Ελπίζω να είναι πολύ επιτυχημένος».