Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε πυροσβεστικές δηλώσεις αναφορικά με το κλίμα που πήγε να δημιουργηθεί μετά την ανάρτηση της τουρκικής Ομοσπονδίας – Τι είπε για τους ελληνικούς τελικούς.

Ως προπονητής της Τουρκίας, πήρε μια τεράστια νίκη για την ομάδα του. Ο Εργκίν Αταμάν ήταν η βασική αιτία της άνετης πρόκρισης των γειτόνων επί της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, στη στάση του μετά το ματς του Eurobasket, είναι πραγματικός κύριος και με απόλυτο σεβασμό στη στεναχώρια των Ελλήνων για την ήττα της Εθνικής μας.

Στις δηλώσεις του πάντα έχει να πει κάτι ξεχωριστό. Αυτό έκανε και πάλι. Επισήμανε λοιπόν πως από σεβασμό στους Έλληνες φίλους του, δεν ύψωσε τις γροθιές του για να πανηγυρίσει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Ομοσπονδίας, που έγραφε «No Mercy» με φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Αταμάν τόνισε πως το θέμα λύθηκε και αποκάλυψε πως ο υπεύθυνος για αυτή την ανάρτηση, απολύθηκε.

Όσο για το άγχος του ενόψει τελικού, μίλησε για τη συζήτηση που είχε με τον Τζέντι Όσμαν και το χαμόγελό τους καθώς δεν γίνεται να έχουν άγχος όταν έχουν μετάσχει σε ελληνικούς τελικούς αιωνίων!

Μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε:

«Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά έχουμε μεγάλο σεβασμό στην πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν τον ίδιο κορμό.

Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες μου. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε ήδη παίξει μεγάλα ματς, απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους, όπως η Σερβία, η Λετονία, η Ελλάδα. Θα παίξουμε με την ίδια στρατηγική, δεν θα αλλάξουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, η ομάδα μου είναι καλύτερη και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε.

Πριν από κάθε παιχνίδι μιλάω με τους βοηθούς μου. Μου λένε ότι όλοι είναι αγχωμένοι. Ιδίως οι άνθρωποι της ομοσπονδίας. Εγώ είχα πολύ άγχος πριν από τον πρώτο τελικό της καριέρας μου στην EuroLeague. Μετά κάθε παιχνίδι μου φαίνεται το ίδιο. Πριν μπούμε στη συνέντευξη Τύπου αστειευόμασταν με τον Τζέντι (σ.σ. Όσμαν) γιατί έχουμε παίξει στους τελικούς της Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σε μία τέτοια ατμόσφαιρα. Οπότε δεν μας αγχώνει κάτι τώρα.

Κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνεις κάτι. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Μπορεί να με πείτε εγωιστή, αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια είμαι ο καλύτερος προπονητής. Δεν έχει σημασία η ομάδα. Όπου και να ήμουν έχω κερδίσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι στους συλλόγους πρέπει να μιλάω στα αγγλικά, ενώ στην Εθνική έχω τη χαρά να μιλάω στα τουρκικά. Τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά, οπότε μπορεί τώρα στην Εθνική να με καταλαβαίνουν καλύτερα.

Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί κάποιες φορές τα διαχειρίζονται άτομα που δεν έχουν εμπειρία. Εγώ ενημερώθηκα για το περιστατικό πριν από δύο ώρες. Όταν το αντιλήφθηκε η ομοσπονδία το post κατέβηκε και το άτομο που το έκανε απολύθηκε.

Κάποιες φορές υπάρχουν προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, αλλά οι δύο ομοσπονδίες μπάσκετ έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ξέρω ότι είναι αναστατωμένοι από την ήττα. Χθες δεν ύψωσα τις γροθιές μου, για να δείξω τον σεβασμό μου στους φίλους μου στην Ελλάδα. Όμως αύριο είμαι έτοιμος να κερδίσω και να υψώσω τις γροθιές μου.

Νομίζω ότι και η Γερμανία είχε δύσκολο έργο κόντρα στη Φινλανδία. Δεν είναι εύκολο να είσαι έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι μέσα σε 48 ώρες, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα σε αυτά τα τουρνουά. Χθες παίξαμε απέναντι στην Ελλάδα, μια εξαιρετική ομάδα, που έχει έναν κορυφαίο σταρ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο».

