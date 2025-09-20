Τολιόπουλος: «Το καλοκαίρι της ζωής μου με παιδί, Παναθηναϊκό και μετάλλιο - Να δικαιώσω τον Αταμάν»

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και δεν το κρύβει.

Γενικότερα το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν ιδανικό για τον διεθνή γκαρντ του Τριφυλλιού, καθώς ακολούθησαν η γέννηση του παιδιού του και η κατάκτηση του μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας.

Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού μίλησε στους απεσταλμένους των ελληνικών Μέσων στην Αυστραλία και αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα, ενώ σχολίασε και τα αποθεωτικά λόγια του Εργκίν Αταμάν προς το πρόσωπό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου:

Για τις πρώτες εντυπώσεις του στον Παναθηναϊκό:

«Πάρα πολύ θετικές. Έχουμε μια εξαιρετική εμπειρία εδώ στην Αυστραλία. Με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε. Ήδη έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε τη χημεία μας. Και τώρα σιγά σιγά θα φτιάξουμε και το παιχνίδι».

Για τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν πως είναι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ και αν του δίνει έξτρα κίνητρο ή πίεση:

«Μόνο έξτρα κίνητρο, να συνεχίσω να δουλεύω, να γίνομαι καλύτερος. Με τιμάει που είπε αυτά τα λόγια ο κόουτς και σίγουρα δεν θέλω να τον απογοητεύσω σε εισαγωγικά και να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου και να παίζω καλά».

Για το αν ένας από τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό ήταν και ότι ταιριάζει το στιλ παιχνιδιού του με την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή:

«Σίγουρα το ότι του αρέσουν οι παίκτες να βγάζουν το ταλέντο τους στο παιχνίδι και τους αφήνει να παίρνουν πρωτοβουλίες, ήταν κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το ότι με ήθελε στην ομάδα επίσης, οπότε δεν είχα κάποιο λόγο να το σκεφτώ το να έρθω στον Παναθηναϊκό».

Για τις εντυπώσεις του από τη δουλειά που γίνεται στην Αυστραλία:

«Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, έπρεπε να παίξουμε κατευθείαν εδώ που φτάσαμε. Ανταποκριθήκαμε καλά, πήραμε την νίκη και τώρα είμαστε εδώ να δουλέψουμε, να κάνουμε την προπόνηση και να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με μέρα».

Για το αν είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής του:

«Σίγουρα είναι, εντάξει. Και παιδί και μετάλλιο και πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό, οπότε σίγουρα όλα πήγαν πάρα πολύ καλά».

Για τον λόγο που επέλεξε το νούμερο 27:

«27 Ιουνίου γεννήθηκε ο γιος μου, οπότε είπα να πάρω αυτό».