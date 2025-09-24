Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η νέα εντυπωσιακή και καταπράσινη φανέλα των 7 αστεριών!

Αποκαλύφθηκε η νέα εμφάνιση των "πράσινων" χωρίς καμία κόκκινη λεπτομέρεια

Και τα αποκαλυπτήρια έγιναν και είναι... εντυπωσιακά.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε, μέσω των social media της ομάδας, την νέα εντυπωσιακή και... καταπράσινη φανέλα που θα φορούν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν την νέα σεζόν.

Μια φανέλα η οποία δε φέρει πάνω της, πλέον, καμία κόκκινη λεπτομέρεια με τους ανθρώπους της ΚΑΕ να αφουγκράζονται πλήρως τις απαιτήσεις και τα «θέλω» του κόσμου και να την προσαρμόζουν στα μέτρα και σε όσα επιτάσσει η ιστορία της κορυφαίας ομάδας της Ελλάδας.

Με το εντυπωσιακό χρυσό χρώμα να τονίζει το όνομα της ομάδας και κάθε λεπτομέρεια να... δείχνει την ιστορία της ομάδας των 7 ευρωπαϊκών που φέτος πάει φουλ για το... 8ο.

Και την ίδια ώρα η φανέλα η οποία έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις, από την κυκλοφορία του teaser, πάει φουλ για ρεκόρ πωλήσεων με την τρέλα του κόσμου της ομάδας να είναι σε άλλα... επίπεδα.

Και όπως αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με άριστη ποιότητα. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό Πράσινο. Καθαρό Χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα της σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας»!

https://www.instagram.com/reel/DO-qoIgCHe2/

