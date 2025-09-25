Τέλος ο Κουμάντζε από τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάντζε ολοκληρώθηκε και δεν θα ανανεωθεί.
Πολύ σύντομο ήταν το πέρασμα του Κριστ Καλίφα Κουμάντζε από τον Ολυμπιακό, μιας και από σήμερα (25/09) αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά.
Ο θηριώδης σέντερ είχε αποκτηθεί από τους Πειραιώτες για να βοηθήσει στην προετοιμασία, με το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να τονίζει πως σε περίπτωση που ικανοποιούσε με την παρουσία του να του έδινε συμβόλαιο για όλη τη σεζόν.
Αυτό, όμως, δε συνέβη και όπως ανακοίνωσαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ο Κουμάντζε αποτελεί παρελθόν.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζι έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».
