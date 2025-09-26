Η ειλικρίνεια του Πρίντεζη: «Θα ήταν πιο ωραίο αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εδώ»

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και έδωσε τεράστια χαρά στην ελληνική ομογένεια. Στους δύο αγώνες του εκεί, μαζεύτηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι! Κάτι που δικαίωσε απόλυτα την επιλογή του να… γυρίσει την πλάτη στο Super Cup και τον τρόπο διεξαγωγής που επέλεξε ο ΕΣΑΚΕ.

Η διοργάνωση της Ρόδου άρχισε με τους ημιτελικούς και ο Γιώργος Πρίντεζης είναι προσκεκλημένος. Ο παλαίμαχος άσος με ειλικρίνεια δήλωσε πως ο θεσμός θα ήταν σαφώς καλύτερος αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εκεί.

Οι δηλώσεις του Πρίντεζη στο Amerikanos24:

Για το Eurobasket: «Ήταν κάτι πολύ όμορφο, το περιμέναμε πολλά χρόνια. Όλος ο κόσμος το είχε ανάγκη, το ελληνικό μπάσκετ το είχε ανάγκη. Ειδικά για κάποια παιδιά που το ήθελαν πάρα πολύ, αλλά κάποια παιδιά το ήθελαν περισσότερο ήταν πάρα πολύ θετικό για το ελληνικό μπάσκετ. Και γενικά για τα παιδιά ήταν θετικό για να δουν μια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ που είχαν να δουν από το 2009».

Για το Super Cup: «Είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε άλλες χώρες. Σίγουρα θα ήταν και πιο ωραίο αν ήταν ο Παναθηναϊκός εδώ, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάκτυλο μου, να γινόταν ένα όμορφο ντέρμπι, που είναι νωρίς στην σεζόν σίγουρα δεν θα έβγαιναν πάρα πολλά συμπεράσματα, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερος ο θεσμός. Δεν παύει να είναι ένας τίτλος, οπότε όλες οι ομάδες το θέλουν αρκετά».

Για το αν δούμε εκπλήξεις φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Όλα αυτά τα χρόνια παρακαλάμε να γίνουν κάποιες εκπλήξεις, αλλά συνήθως κακά τα ψέματα δεν γίνονται. Νιώθω από τους τυχερούς που έχω προλάβει το μπάσκετ στην δεκαετία του 90' που υπήρχε το Περιστέρι, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και όλες οι ομάδες ήταν πολύ δυνατές και όταν πήγαινες εκτός έδρας ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο αυτή την στιγμή, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τις άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγη προσπάθεια ακόμα».