Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η λευκή φανέλα - Τα αποκαλυπτήρια της ΚΑΕ

Η νέα καταπράσινη εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεψε τις εντυπώσεις, «κερδίζοντας» τους φίλους της ομάδας, με τους ανθρώπους των «πράσινων» να προχωρούν και στα αποκαλυπτήρια της λευκής εμφάνισης.

Και σε αυτή υπάρχουν οι πράσινες αποχρώσεις στα κοψίματα στον λαιμό, στην οποία είναι προφανώς προσαρμοσμένος και ο χορηγός, που είναι σε χρυσό και πράσινο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εντυπωσιάζει με την ομάδα που «χτίζεται», με τις αλλαγές στο «σπίτι» τους, με τον κόσμο του στις εξέδρες, αλλά και με τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις του.

From Athens to every court around.

The design that carries our pride away from home.



Sharp White. Fierce Green.

The 2025/26 away jersey, our strength on the road!

