Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η λευκή φανέλα - Τα αποκαλυπτήρια της ΚΑΕ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε στην αποκάλυψη και της λευκής εμφάνισης της φετινής σεζόν.
Η νέα καταπράσινη εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεψε τις εντυπώσεις, «κερδίζοντας» τους φίλους της ομάδας, με τους ανθρώπους των «πράσινων» να προχωρούν και στα αποκαλυπτήρια της λευκής εμφάνισης.
Και σε αυτή υπάρχουν οι πράσινες αποχρώσεις στα κοψίματα στον λαιμό, στην οποία είναι προφανώς προσαρμοσμένος και ο χορηγός, που είναι σε χρυσό και πράσινο.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR εντυπωσιάζει με την ομάδα που «χτίζεται», με τις αλλαγές στο «σπίτι» τους, με τον κόσμο του στις εξέδρες, αλλά και με τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις του.
