Euroleague: Οι διαιτητές στα ματς της πρεμιέρας Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός

Ο Σέρβος διαιτητής είναι επικεφαλής της διαιτητικής τριάδας στην πρεμιέρα των "πράσινων" με τους Βαυαρούς

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Euroleague.

Το ματς του «τριφυλλιού» κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (30/09, 21:15) θα διευθύνουν οι Ιλία Μπελόσεβιτς, Ούρος Νίκολιτς και Μαξίμ Μπουμπέρ.

Την ίδια ώρα, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού επί ισπανικού εδάφους (30/09, 21:30), κόντρα στη Μπασκόνια, θα το διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.

