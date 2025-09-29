Euroleague: Οι διαιτητές στα ματς της πρεμιέρας Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας EuroLeague φτάνει στο τέλος της και η διοργανώτρια Αρχή γνωστοποίησε τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Euroleague.
Το ματς του «τριφυλλιού» κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (30/09, 21:15) θα διευθύνουν οι Ιλία Μπελόσεβιτς, Ούρος Νίκολιτς και Μαξίμ Μπουμπέρ.
Την ίδια ώρα, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού επί ισπανικού εδάφους (30/09, 21:30), κόντρα στη Μπασκόνια, θα το διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.
