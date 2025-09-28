Το καλωσόρισμα του Λεσόρ στον Νιλικίνα: «Λάθος χρώμα…»
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR με χιούμορ καλωσόρισε τον Φρανκ Νιλικίνα στην Ελλάδα, τονίζοντας πως φόρεσε το λάθος χρώμα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ματίας Λεσόρ και Φρανκ Νιλικίνα έχουν εξαιρετική σχέση. Από την Εθνική Γαλλίας είναι φίλοι και μάλιστα κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο νέος άσος του Ολυμπιακού χαρακτήρισε «αδερφό του» τον σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.
Ο Λεσόρ απ’ την πλευρά του, καλωσόρισε μέσω social media τον Νιλικίνα. Με την διευκρίνηση όμως, πως επέλεξε το λάθος χρώμα, αλλά τη σωστή πόλη. Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλώς ήρθες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».
Σχόλια
Trending
Super Cup 2025: Super Αποτυχία!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Το απόλυτο με πεντάρα η Καλαμάτα, «διπλό» η Μαρκό
18:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE AEK – Βόλος 1-0: Επιστροφή στις νίκες με υπογραφή Πιερό!
18:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ