Το καλωσόρισμα του Λεσόρ στον Νιλικίνα: «Λάθος χρώμα…»

Ματίας Λεσόρ και Φρανκ Νιλικίνα έχουν εξαιρετική σχέση. Από την Εθνική Γαλλίας είναι φίλοι και μάλιστα κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο νέος άσος του Ολυμπιακού χαρακτήρισε «αδερφό του» τον σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Λεσόρ απ’ την πλευρά του, καλωσόρισε μέσω social media τον Νιλικίνα. Με την διευκρίνηση όμως, πως επέλεξε το λάθος χρώμα, αλλά τη σωστή πόλη. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλώς ήρθες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».