Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη στη Βιτόρια, ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στη Μαδρίτη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης της Πέμπτης (02/10) στο ματς που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 21:45.
Οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Bοσνία) ορίστηκαν να διευθύνουν το δεύτερο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους για τους «ερυθρόλευκους» στη «διαβολοβδομάδα».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος
11:27 ∙ LIFESTYLE
Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»
11:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ