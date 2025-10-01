Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη στη Βιτόρια, ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στη Μαδρίτη.

Νταμίρ Γιαβόρ
Ο Σλοβένος ρέφερι είναι ο επικεφαλής της διαιτητικής τριάδας στη Μαδρίτη
Η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης της Πέμπτης (02/10) στο ματς που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 21:45.

Οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Bοσνία) ορίστηκαν να διευθύνουν το δεύτερο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους για τους «ερυθρόλευκους» στη «διαβολοβδομάδα».

