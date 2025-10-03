GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR
Ο Παναθηναϊκός δήλωσε την 8άδα των ξένων για την Stoiximan GBL και όπως αναμενόταν ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγο πριν από την έναρξη της Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός παρέδωσε την λίστα με τους 8 ξένους του ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Από αυτούς σε κάθε αγώνα θα δηλώνονται οι έξι στη 12άδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει - όπως αναμενόταν- εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του.
Κάθε ομάδα, ωστόσο, έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δύο στον δεύτερο γύρο.
Αναλυτικά η 8άδα ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός: Ναν, Σορτς, Οσμάν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο
18:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»
18:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
18:09 ∙ LIFESTYLE
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι
16:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι
16:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ