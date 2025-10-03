GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε την 8άδα των ξένων για την Stoiximan GBL και όπως αναμενόταν ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ.

GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR
ΜΠΑΣΚΕΤ
Λίγο πριν από την έναρξη της Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός παρέδωσε την λίστα με τους 8 ξένους του ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από αυτούς σε κάθε αγώνα θα δηλώνονται οι έξι στη 12άδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει - όπως αναμενόταν- εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του.

Κάθε ομάδα, ωστόσο, έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δύο στον δεύτερο γύρο.

Αναλυτικά η 8άδα ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός: Ναν, Σορτς, Οσμάν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις.

