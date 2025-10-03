EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

To 2 στα 2 έκανε η Ζαλγκίρις Κάουνας, επικρατώντας για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague της Φενέρμπαχτσε με 84-81. Έτσι οι Λιθουανοί έχουν επικρατήσει των φιναλίστ της περασμένης σεζόν, κάνοντας εντυπωσιακή αρχή.

Ο Ουίλιαμς-Γκος πέτυχε 20 πόντους, με τον Φρανσίσκο να προσθέτει 18. Ο Ράιτ έβαλε 11. Από τους ηττημένους, ο Μπόλντγουιν ήταν εκπληκτικός με 36 πόντους, αλλά δεν έφταναν για τους Τούρκους.

Ήττα και για την άλλη τούρκικη ομάδα, με την Αναντολού Εφές να υποδέχεται στο Βελιγράδι τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί πήραν τη δεύτερη νίκη τους, με το 87-81. Ο Μπλέικνι είχε 17 πόντους, με τον Μπράιντ να σημειώνει 15 στην πρώην ομάδα του. Ο Λόιντ πέτυχε 25 πόντους, με τον Οσμάνι να σημειώνει 16.

Πρώτη νίκη πήρε η Μονακό, υποδεχόμενη την Ντουμπάι BC. Με εκπληκτική εμφάνιση ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μονεγάκοι επικράτησαν εύκολα 103-80. Ο Μίροτιτς πέτυχε 19 πόντους, ο Τάις 15 και ο Τζέιμς 14. Για τους ηττημένους ο Καμπενγκέλε πέτυχε 16 και ήταν πρώτος σκόρερ.