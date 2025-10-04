Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»

Η εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν η καλύτερη της καριέρας του στην EuroLeague. Στην ήττα του Παναθηναϊκού απ’ την Μπαρτσελόνα, σημείωσε 27 πόντους. Για τον ίδιο όμως, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε το βασικό ζήτημα ήταν η άμυνα που δεν έπαιξε σωστά η ομάδα του:

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα στην άμυνα, ειδικά εντός έδρας. Δεν είναι αρκετό αυτό που κάναμε. Η άμυνα ήταν το κλειδί. Στην επίθεση έχουμε τρομερό ταλέντο, σκόραρα εγώ αλλά δεν είναι αυτό το παιχνίδι μου. Όλοι σκόραραν. Το κλειδί είναι να μένουμε μαζί, να παίζουμε άμυνες και να κερδίζουμε αγώνες.

Θα πρέπει να κεράσω τον Ουίλι δείπνο, δεν ξέρω τι ακόμα, ό,τι είναι ανοιχτό. Είμαι χαρούμενος που έπαιξε καλά. Αλλά δεν είμαι χαρούμενος για εμένα.

Ακόμα και από τις νίκες μπορείς να μάθεις να παίζεις καλύτερα. Θα δούμε το φιλμ. Έχουμε ματς στο πρωτάθλημα που είναι σημαντικό για να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε ρυθμό. Και θα πάμε στην Μπασκόνια να πάρουμε τη νίκη».