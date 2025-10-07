Basketball Champions League: Ξεκίνημα από τη Ρίγα για την ΑΕΚ, εντός έδρας ο Προμηθέας

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα τους στην GBL, AEK και Προμηθέας δίνουν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τους.

Η ΑΕΚ, η οποία την περασμένη σεζόν κατέλαβε την τρίτη θέση στη διοργάνωση, αντιμετωπίζει τη Ρίγα στη Λετονία, θέλοντας να μπει με το… δεξί. Να θυμίσουμε ότι η «Ένωση» προέρχεται από τη νίκη επί του Κολοσσού στη Ρόδο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, δήλωσε: «Ακόμη μία αρχή, στο ΒCL αυτή τη φορά. Εμείς έχουμε πάντα υψηλούς στόχους και ξέρουμε ότι στον όμιλό μας, όλοι μάς βλέπουν σαν φαβορί. Το πρόβλημα είναι, ότι ακόμη δεν ξέρουμε καλά τους αντιπάλους μας, αφού οι ομάδες τώρα δημιουργούνται. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε αγώνα».

Ο αγώνας Ρίγα – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (07/10) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.

Ο Προμηθέας, ο οποίος ηττήθηκε 90-79 από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, υποδέχεται τους Ακαντέμικς από τη Χαϊδελβέργη, οι οποίοι κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στο BCL.