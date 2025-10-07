Eurocup: Στη Γερμανία για το «2 στα 2» ο Πανιώνιος – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με την Ουλμ

Οι «κυανέρυθροι» μετά τη δραματική νίκη επί της Τσέμνιτς στην πρεμιέρα, συνεχίζουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους με ένα ακόμα πιο απαιτητικό ματς.

Ο Πανιώνιος, μάλιστα, καλείται να ξεπεράσει το σοκ από τη βαριά εντός έδρας ήττα (61-87) από το Περιστέρι στην πρεμιέρα της GBL.

Ο προπονητής της ομάδας της Νέας Σμύρνης, Λούκα Παβίσεβιτς τόνισε σε δηλώσεις του: «Η δεύτερη αγωνιστική του EuroCup μας φέρνει ξανά αντιμέτωπους με μια δυνατή γερμανική ομάδα, καθώς θα είμαστε φιλοξενούμενοι στην Ουλμ. Περιμένουμε έναν πολύ ανταγωνιστικό και έντονο αντίπαλο στην έδρα του. Συμπλήρωσαν τέσσερις συνεχόμενες νίκες την περασμένη εβδομάδα και ελπίζουμε να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της τόσο στην BBL όσο και στο EuroCup».

Ο Μιχάλης Λούντζης, από την πλευρά του, ανέφερε: «Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα που μετράει ήδη τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, τόσο στο EuroCup όσο και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το ματς, αλλά θέλουμε να δείξουμε βελτίωση και να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δείχνοντας την εικόνα μιας καλής ομάδας».