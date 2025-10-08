Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα χορηγική συνεργασία με την MOLON LAVE

Οι συμφωνίες με κορυφαίους χορηγικούς συνεργάτες, συνεχίζονται για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη συνεργασίας με την MOLON LAVE.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την MOLON LAVE, μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου ανωτέρας κατηγορίας.



Η MOLON LAVE, με όνομα που αποδίδεται στην ιστορική φράση, αψηφά τα στερεότυπα και είναι συνδεδεμένη με την αποφασιστικότητα, την ανυπακοή, και την υπερηφάνεια, εκφράζοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, παραμένει πιστή στην ποιότητα και τον σεβασμό, προσφέροντας το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μίας Σοδειάς – αυθεντικό, τολμηρό και μοναδικό – που έχει γίνει Νο1 σε πωλήσεις στην Ελλάδα».