Ολυμπιακός - Εφές: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

Χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ θα παραταχθεί απόψε (14/10, 21:15) ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αναντόλου Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Αμφότεροι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τους αφήνει εκτός δωδεκάδας.

Στα πιτς παραμένουν φυσικά και οι Τόμας Ουόκαπ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο