Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Τρίποντο Γκριγκόνις και αποθέωση! (Video)
Ο Λιθουανός έκανε για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αυτό που αποτελεί σήμα κατατεθέν της καριέρας του και το Telekom Center Athens τον αποθέωσε.
Το σκορ ήταν 28-28. Με το ρολόι να δείχνει 7:04 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου. Ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν στο glass floor του Telekom Center Athens. Ο Ντίνος Μήτογλου έβγαλε την μπάλα εκτός ρακέτας. Εκεί όπου ο Λιθουανός ήταν έτοιμος.
Δεν δίστασε δευτερόλεπτο και η κατάληξη η συνηθισμένη. Εύστοχο τρίποντο και ο Μάριους Γκριγκόνις πέτυχε το πρώτο του εύστοχο από τη στιγμή που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.
Αμέσως ο κόσμος τον αποθέωσε. Οι συμπαίκτες του το ίδιο, ειδικά όσοι ήταν στον πάγκο.
Δείτε το τρίποντο του Γκριγκόνις:
