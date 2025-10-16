Μεταγραφές: Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεωργιανού, Άλεξ Μερκβιλάτζε

Ο 23χρονος, ύψους 2.03μ., φόργουορντ έρχεται στην Ελλάδα, έπειτα από την πενταετή παρουσία του στο NCAA.

Οι «κίτρινοι» βρίσκονταν τι τελευταίες ημέρες σε διαπραγματεύσεις με τον Μερκβιλάτζε, με τις δύο πλευρές να δίνουν τελικά τα χέρια κι ο παίκτη είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και προπονείται υπό τις οδηγίες του Μπόγκνταν Καράιτσιτς.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Alex Merkviladze.

Ο Γεωργιανός αθλητής είναι γεννηθείς στις 11 Μαρτίου του 2002 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο νέος παίκτης της ομάδας μας έκανε το ταξίδι για τις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μετά από τη φοίτησή του στο Modesto Christian High School, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2020 στο Cal State Northridge Matadors.

Το 2021 «μετακόμισε» στο φημισμένο Loyola Marymount, από το οποίο αποφοίτησε το 2025. Στην τρίτη χρονιά του μέτρησε 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα και στην περσινή σεζόν, ως αρχηγός της ομάδας, είχε 10.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Συνολικά, ο Merkviladze αγωνίστηκε σε 119 αγώνες του Loyola Marymount, όντας στην 6η θέση στην ιστορία των Lions».

