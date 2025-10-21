Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Εκτός έδρας αποστολές έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague.
Σε Μπολόνια και Μόναχο αγωνίζονται οι δύο ελληνικές ομάδες την τρέχουσα εβδομάδα.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή (24/10).
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό, Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις και Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
- 20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι Novasports6
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Novasports4
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Novasports Prime
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Novasports5
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Novasports Start
- 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
- 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 20:30 Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ Novasports5
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
- 21:30 Παρτίζαν – Παρί Novasports Start
- 21:45 Μπάγερν – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
11:59 ∙ LIFESTYLE