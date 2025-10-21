Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς τον Χολμς ξεκίνησε η προετοιμασία για την Βίρτους

Ένα ακόμα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν, λίγες ημέρες πριν από τον πολύ δύσκολο και σημαντικό αγώνα της ομάδας στη Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους (24/10, 21:00).

Ο Τούρκος τεχνικός, που δε μπορεί να υπολογίζει για ένα ακόμα ματς στις υπηρεσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, είδε έναν ακόμα παίκτη της front line του να μένει εκτός.

Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς ο οποίος αποχώρησε στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Κολοσσό με ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό με αποτέλεσμα να μείνει εκτός σημερινής προπονήσης.

Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR εξετάσε ενδελεχώς τον παίκτη ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση και αναλόγως με την πρόοδο του τραυματισμού του θα αποφασιστεί και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.