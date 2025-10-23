«Κοντά σε Ντινγουίντι η Μπάγερν»!

Ο Ολυμπιακός έχει εντοπίσει το πρόβλημα που υπάρχει στην περιφερειακή του γραμμή με τη διοίκηση της ομάδας να προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή που θα κάνει τη διαφορά, αλλά μέχρι στιγμής να μη μπορεί να ολοκληρώσει καμία.

Την ίδια στιγμή τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι ο ίδιος δεν έχει ζητήσει ενίσχυση από τη διοίκηση της ομάδας του και τον Ολυμπιακό μετά τον Μπάτλερ να μοιάζει πως θα χάσει έναν ακόμα παίκτη.

Ο λόγος για τον Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος τις τελευταίες ώρες τα ελληνικά δημοσιεύματα τον ήθελαν μια ανάσα από τον Ολυμπιακό αλλά οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να αρνείται την πρόταση της ομάδας του Πειραιά και να κατευθύνεται προς Μόναχο.

Όπως αναφέρει το «basketnews», ο Αμερικανός άσος είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη γερμανική ομάδα και είναι πλέον πολύ πιθανό να μετακομίσει στην Ευρώπη και το Μόναχο.