Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

Στη βροχερή Μπολόνια βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καλείται να αντιμετωπίσει την Βίρτους, η οποία βρίσκεται στο 3-2, προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και ψάχνει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τις δώσει… φτερά.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αποψινό αγώνα μπορεί να μην αποτελεί τη φυσική έδρα της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, αλλά πρόκειται για ένα γήπεδο… κλουβί που θα είναι κατάμεστο και αναμένεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη μεριά του δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους κινδύνους της ομάδας των Ιταλών, αλλά και τα δικά του προβλήματα. Εκτός των γνωστών τραυματιών, Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, εκτός της σημερινής αναμέτρησης έχουν μείνει και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος συνεχίζει τις θεραπείες του για να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στην προχθεσινή προπόνηση στον αγκώνα και συνεχίζει και αυτός θεραπευτικό πρόγραμμα για να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να “κλείσει” τη βραδιά με νίκη, έτσι ώστε να φτάσει το ρεκόρ του στο 5-1, να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, εν όψει της πολύ κρίσιμης διαβολοβδομάδας που ακολουθεί με το εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι (28/10) και με την Μονακό στο Μόντε Κάρλο (31/10).

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Τζόρντι Αλιάγκα και Χιουζ Θεπερνιέ.

EUROLEAGUE - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ