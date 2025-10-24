Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Μπολόνια (21:00), για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και θέλει τη νίκη, παρά τα σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.

Γιάννης Κουβόπουλος

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη βροχερή Μπολόνια βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καλείται να αντιμετωπίσει την Βίρτους, η οποία βρίσκεται στο 3-2, προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και ψάχνει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τις δώσει… φτερά.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αποψινό αγώνα μπορεί να μην αποτελεί τη φυσική έδρα της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, αλλά πρόκειται για ένα γήπεδο… κλουβί που θα είναι κατάμεστο και αναμένεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη μεριά του δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους κινδύνους της ομάδας των Ιταλών, αλλά και τα δικά του προβλήματα. Εκτός των γνωστών τραυματιών, Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, εκτός της σημερινής αναμέτρησης έχουν μείνει και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος συνεχίζει τις θεραπείες του για να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στην προχθεσινή προπόνηση στον αγκώνα και συνεχίζει και αυτός θεραπευτικό πρόγραμμα για να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να “κλείσει” τη βραδιά με νίκη, έτσι ώστε να φτάσει το ρεκόρ του στο 5-1, να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, εν όψει της πολύ κρίσιμης διαβολοβδομάδας που ακολουθεί με το εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι (28/10) και με την Μονακό στο Μόντε Κάρλο (31/10).

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Τζόρντι Αλιάγκα και Χιουζ Θεπερνιέ.

EUROLEAGUE - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45
  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
  4. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
  5. Παρί (Γαλλία) 3-2
  6. Ολυμπιακός 3-2
  7. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
  8. Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
  9. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
  10. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
  11. Μονακό (Μονακό) 3-3
  12. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
  13. Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
  14. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
  16. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
  17. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
  20. Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

06:54ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Γλυπτά δεν Δειπνούν: Η δεοντολογία, η μνήμη και ο σεβασμός απέναντι στα Μάρμαρα του Παρθενώνα

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ισορροπία τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηση επιβίωσης από Φάμελλο - Σκληρή γραμμή από Πολάκη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σβήνει τις «φωτιές» που άναψε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η καυτή πατάτα σε Δένδια και Χρυσοχοΐδη

06:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φοβάται η Εκκλησία το AI; Συγκρούεται η Τεχνητή Νοημοσύνη με τον Θείο Λόγο; Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας μιλά στο Newsbomb για το εργαλείο «Λόγος-Logos»

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ