Greek Basketball League: Επιβλητικό πέρασμα της ΑΕΚ από το «Ιβανώφειο»

Η Ένωση νίκησε εύκολη στη Θεσσαλονίκη τον Ηρακλή με 82-61 και συνεχίζει με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα.

Τέταρτη αγωνιστική της GBL και 4Χ4 η ΑΕΚ με επιβλητική νίκη στο «Ιβανώφειο» επί του Ηρακλή. Η Ένωση ήταν ανώτερη και επικράτησε με άνεση του «γηραιού», ολοκληρώνοντας το ματς με διαφορά 21ος πόντων (82-61).

Κορυφαίοι στη διατήρηση του αήττητου των «κιτρινόμαυρων», ήταν οι Λούκας Λεκαβίτσιους (16 πόντοι, με 3/5 τρίποντα), Φρανκ Μπάρτλεϊ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Για τον Ηρακλή που γνώρισε την τρίτη συνεχή ήττα του στη σεζόν και είχε για πρώτη φορά ενεργό στο παρκέ τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λανς Γουέρ (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Φάντερμπερκ 2, Ντάρκο-Κέλι, Ράιτ-Φόρμαν 11 (3), Φόστερ 12 (3), Σμιθ 12, Τσιακμάς 1, Μωραΐτης 6 (2), Γουέρ 15, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2, Σύλλας .

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 13 (1), Αρμς 7 (1), Σίλβα 8, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 16 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 3 Κουζμίνσκας 4, Χαραλαμπόπουλος 4.

