Aταμάν: «Κερδίσαμε από την άμυνα»

Η άμυνα ήταν το σημείο... κλειδί για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα, σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος ζήτησε προσοχή εν όψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μακάμπι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά το δεύτερο δεκάλεπτο παίξαμε επιθετική άμυνα για να κερδίσουμε εύκολες κατοχές. Κάθε νίκη είναι καλή αλλά σίγουρα τώρα έχουμε μία διπλή εβδομάδα με δύο αγώνες. Ο Γιούρτσεβεν και ο Μήτογλου μας βοήθησαν πολύ. Παίζουμε με τη Μακάμπι την Τρίτη και μετά με τη Μονακό. Έχουμε τραυματίες παίκτες και ελπίζω να έχουμε κάποιους μαζί μας την Τρίτη. Το επίπεδο του μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετικό. Η Μακάμπι νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με έναν πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο κι έχασε από τον Ολυμπιακό με έναν πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια με τη Μακάμπι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι στη διπλή εβδομάδα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά».