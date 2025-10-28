Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο

Οι «κίτρινοι» γνώρισαν την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση, στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον πάγκο τους.

Ένα εκρηκτικό διάστημα της ομάδας του Ισραήλ, από τα τέλη της δεύτερης ως τις αρχές τρίτης περιόδου, «πλήγωσε» τον Άρη. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ τελείωσε το παιχνίδι με 50% στα τρίποντα (10/20) και 25/31 βολές, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση του παιχνιδιού ο Άρης, πήρε τα ηνία στο 4’ με +4 (11-7). Η Χάποελ βρίσκοντας- σταδιακά- ρυθμό, εκμεταλλευόμενη άριστα τα λάθη και την αστοχία των «κιτρινόμαυρων», ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό και με βασικούς επιθετικούς εκφραστές τους Σμιθ, Χάρπερ, «έγραψε» επιμέρους 25-10 και βρέθηκε στο +11 (12’ 32-21).

Η… δράση του Τζόουνς, συνδυαστικά με την καταλυτική συνδρομή των Κουλμπόκα, Ίνοκ, έφεραν τους Θεσσαλονικείς σε απόσταση αναπνοής από την αντίπαλό τους (42-41 στο 17’) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, τους έδωσε ξανά το προβάδισμα (47-48).

Οι Ισραηλινοί «απάντησαν» με σερί 11-0, έχοντας βασικό εκτελεστή τον Κάρινγκτον και πήγαν στο +10 (58-48), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (58-48). Διαφορά την οποία έστειλαν στο +17 (71-54 στο 26’) και στο 28’ στο +18 (79-61). Στο 33’ η Χάποελ απέκτησε «αέρα» 20 πόντων (88-68) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με το ματς. Το +27 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά είχε στον αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βικλίτσκι (Τσεχία), Πέτεκ (Σλοβενία), Τάις (Γερμανία)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 50-48, 81-68, 103-76

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Γιόναταν Αλόν): Σμιθ 18, Χάρπερ 18 (1), Κάρινγκτον 18 (4), Γουάλεϊ 4, Γουίνστον 13 (1), Χούμπερ 1, Λαμπ 15 (2), Σκαπίντσεφ, Ζούσμαν 14 (2), Τζέιμς 2.

ΆΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Τζόουνς 18, Φορμπς 7, Μερκβιλάντζε 2, Φόρεστερ 1, Πουλιανίτης 3 (1), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 7, Ίνοκ 9, Χαρέλ 7 (1), Κουλμπόκα 12 (2).

Διαβάστε επίσης