Οι «κυανέρυθροι» πλήρωσαν τις τάσεις αυτοχειρίας του στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και υπέστη την τέταρτη ήττα του σε πέντε αγωνιστικές στον Β' όμιλο του Eurocup.

Ο Πανιώνιος πέταξε στον κάδο των... απορριμάτων το εξαιρετικό της αμυντικά πρώτο ημίχρονο, όπως και το ρεσιτάλ παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο όταν και έλεγχε πλήρως την αναμέτρηση, καθώς στο τέταρτο δεκάλεπτο κόλλησε στην άμυνα των Ιταλών.

Η Τρέντο, βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75, απάντησε με επιμέρους σκορ 28-15 κι όχι μόνο επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, αλλά έφυγε με το «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περάντι, Χάτζιτς, Τσελίκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-17, 42-45, 72-63, 87-91

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Ουάτσον 20, Σταρκς 8, Πάπας 12 (2), Τσαλμπούρης 18 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 18 (3), Κρούζερ 8 (1), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1).

ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στούαρντ 18 (2), Τζόουνς 20 (1), Νιάνγκ 10 (1), Γιόγκελα 16 (3), Φοράι, Αϊριένμπουβα, Μαβούγκμπε 4, Όλντριτζ 2, Γιακιμόβσκι 8 (1), Μπαγιέχε 8, Χασάν 5 (1).

