Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη βαθμολογία της Euroleague, όπως διαμορφώθηκε μετά τους αγώνες της Τρίτης (28/10).

Newsbomb

Τι Τζέι Σορτς Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την τετράδα Ναν, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είναι σε... άγρια κατάσταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι με 99-85 και έδειξε ότι κάτι... ψήνεται.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της το κακό βράδυ στη Μπολόνια και παίζοντας μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε την 5η της νίκης στις 7 πρώτες αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10) και το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Euroleague

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
  • Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
  • Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
  • Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
  • Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85
  • Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
  • Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ 92-79

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
  • 20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime
  • 21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6
  • 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime
  • 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Η βαθμολογία

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Ζαλγκίρις Κάουνας 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Ολυμπιακός 4-2
  6. Παρί 4-3
  7. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  8. Μπαρτσελόνα 4-3
  9. Βαλένθια 4-3
  10. Μονακό 3-3
  11. Παρτιζάν 3-3
  12. Φενερμπαχτσέ 3-4
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
  14. Ντουμπάι 3-4
  15. Αναντολού Εφές 3-4
  16. Μπάγερν Μονάχου 3-4
  17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5
  18. Βιλερμπάν 2-5
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
  20. Μπασκόνια 1-6

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:42ΚΟΣΜΟΣ

: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

23:24ΥΓΕΙΑ

Οι 6 καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον βήχα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Κιάμος «τρέλανε» το κοινό του Ρεθύμνου – Μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85 (τελικό): Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι»

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Πανιώνιος – Τρέντο 87-91: Ήττα των «κυανέρυθρων» στο ντεμπούτο του Ζούρου

22:54LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς αποκαλύπτει ότι έχει «σπάσει» το γυαλί στη σχέση με την κόρη του: «Ας το ξεπεράσει, αν θέλει»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

10:12WHAT THE FACT

Μάθημα ανθρωπιάς από την Ιαπωνία: Κατασκευάζει θερμαινόμενα παγκάκια για τους άστεγους

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

14:47LIFESTYLE

Πιο όμορφη από τη μητέρα της! Δείτε την κόρη της Ίνας Λαζοπούλου (photos)

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπάει την Τζαμάικα με ριπές ανέμου 300 χλμ

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ