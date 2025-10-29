Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι
Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη βαθμολογία της Euroleague, όπως διαμορφώθηκε μετά τους αγώνες της Τρίτης (28/10).
00.00/
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με την τετράδα Ναν, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είναι σε... άγρια κατάσταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι με 99-85 και έδειξε ότι κάτι... ψήνεται.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της το κακό βράδυ στη Μπολόνια και παίζοντας μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε την 5η της νίκης στις 7 πρώτες αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10) και το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Euroleague
Τρίτη 28 Οκτωβρίου
- Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
- Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
- Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
- Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
- Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85
- Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
- Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ 92-79
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
- 20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime
- 21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6
- 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime
- 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
- 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Η βαθμολογία
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1
- Ζαλγκίρις Κάουνας 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρί 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βαλένθια 4-3
- Μονακό 3-3
- Παρτιζάν 3-3
- Φενερμπαχτσέ 3-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Ντουμπάι 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπάγερν Μονάχου 3-4
- Αρμάνι Μιλάνο 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
- Μπασκόνια 1-6
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
10:12 ∙ WHAT THE FACT
Μάθημα ανθρωπιάς από την Ιαπωνία: Κατασκευάζει θερμαινόμενα παγκάκια για τους άστεγους
20:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ