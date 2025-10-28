Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

Αυτός ο Παναθηναϊκός είναι για μεγάλα πράγματα. Αυτός ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι όποτε είναι αποφασισμένος να παίξει μπάσκετ είναι ικανός να το πάει... μέχρι τέλους. Όπως έκανε και απόψε στο "Telekom Center Athens". Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της το κακό βράδυ στη Μπολόνια και παίζοντας μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε την 5η της νίκης στις 7 πρώτες αγωνιστικές.

Κορυφαίοι για τους νικητές πολλοί. Πρώτος σκόρερ ο Κέντρικ Ναν με 22 πόντους, τον ακολούθησε ο εξαιρετικός Όσμαν με 20, αλλά οι παίκτες που έκαναν τη διαφορά δεν ήταν άλλοι από τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τι Τζέι Σορτς. Ο πρώτος ήταν φανταστικός και τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Αμερικανός παίκτης ήταν ο κομβικότερος όλων, αφού στην τέταρτη περίοδο μπήκε και τα άλλαξε όλα έχοντας, 13 πόντους και 6 ασίστ.

Όσμαν με το πόδι στο γκάζι

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε από την έναρξη του αγώνα να επιβάλλει τον ρυθμό του και να μπορέσει να “χτίσει” μια διαφορά, με τον Τσέντι Όσμαν να έχει πάρει την ομάδα στις… πλάτες του. Ο Τούρκος σέντερ έτρεχε το γήπεδο σε κάθε ευκαιρία και τελείωνε τις φάσεις στον αιφνιδιασμό με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 9-14 και εν συνεχεία με 15-9, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου πεντάλεπτου. Τα πολλά, όμως, αμυντικά λάθη του “τριφυλλιού” έδιναν την ευκαιρία στην ομάδα του Κάτας να επιστρέφει στο ματς, αλλά ο Όσμαν ήταν καταπληκτικός. Με ένα ακόμα δικό του… ξέσπασμα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει τη διαφορά στους 8 πόντους, 22-14 (2:37 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου) με τον παίκτη των “πράσινων” να φτάνει τους 10 πόντους.

Ο Κλαρκ άλλαξε τα δεδομένα

Τότε ο Κάτας έριξε στο παρκέ τον Κλαρκ και τα άλλαξε … όλα. Ο παίκτης των Ισραηλινών έκανε το παιχνίδι της ζωής του, γύρισε το momentum και με 9 πόντους στα τελευταία δύο λεπτά και buzzer beater πίσω από το κέντρο “έκλεισε” το δεκάλεπτο δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα με 24-25.

Τα πολλά αμυντικά λάθη έδωσαν ρυθμό στη Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να αλλάξει την κατάσταση. Πολλές αλλαγές από τον Όσμαν, αλλά διστακτικότητα στην επίθεση από τους παίκτες του. Παρά το γεγονός πως οι “πράσινοι” ξεκίνησαν το δεκάλεπτο με τρία εύστοχα τρίποντα τα πολλά λάθη τους τους… κρατούσαν πίσω. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και πάλι με 39-34, με τον Γιούρτσεβεν να κάνει πολύ καλό παιχνίδι, αλλά και πάλι… βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Δύο λάθος επιθέσεις και συνεχόμενες κακές άμυνες, έδωσαν την ευκαιρία στους παίκτες του Κάτας να “τρέξουν” σερί 2-7 και να πάρουν και πάλι προβάδισμα με 40-41 και τελικά να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι και πάλι με 47-49.

Η Μακάμπι μπήκε πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο και είχε την ευκαιρία να πάρει διαφορά 6 πόντων, 47-53. Οι “πράσινοι” δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους, δεν έχασαν το μυαλό τους και με τον Ναν να αναλαμβάνει δράση κατάφεραν να μπουν και πάλι στο παιχνίδι.

Ο Ναν βρήκε δυο τρίποντα για το 55-55 (23'), ο Μήτογλου πέρασε στο «5», όμως ο Ουόκερ με νέο γκολ - φάουλ διαμόρφωσε το 55-60 (24'). Σε εκείνο το σημείο ο MVP πήρε... φωτιά και οδήγησε το «τριφύλλι» (60-60 στο 26' και 64-60 στο 27') σε ένα 9-0 σερί (19π. ο Ναν). Ταυτόχρονα, κομβικός σε εκείνο το διάστημα ήταν και ο Χουάντσο, που είχε φτάσει τα 11 ριμπάουντ (7 επ. ριμπ.). Ουσιαστικά, ένα καλό αμυντικό τρίλεπτο ήταν αυτό που άρχισε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των παικτών του Αταμάν. Το σύνολο του Κάτας έγινε πιο επιρρεπές στο λάθος απέναντι στην πίεση των Γκραντ - Όσμαν - Χουάντσο, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε ορισμένες κακές επιλογές στην επίθεσή του (68-64 στο 29'). Έτσι, ο Σλούκας αντικατέστησε τον Όσμαν. Από εκεί και πέρα, ο Μάρσιο Σάντος έκανε ένα επιβλητικό poster τον Μήτογλου και το 3ο δεκάλεπτο τελείωσε με το αμφίρροπο 68-66.

Η άμυνα έκανε τη διαφορά, «κλειδιά» Σορτς και Γιούρτσεβεν

Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Γιούρτσεβεν ήταν η πεντάδα που ξεκίνησε την 4η περίοδο και με το σκορ στο 69-68 ο Σορτς επέστρεψε στο ματς (αντί του Γκραντ). Ο Αμερικανός γκαρντ έτρεξε άψογα έναν αιφνιδιασμό με τον Όσμαν για το 71-68, αλλά στη συνέχεια πήρε μια κακή επιλογή, με τη Μακάμπι να ισοφαρίζει (71-71 με 3π. του Σάντος στο 33'). Οι «πράσινοι» βρήκαν ένα 5-0 σερί (2π. Σλούκας, 1/2β. Σορτς και φόλοου κάρφωμα του Γιούρτσεβεν, που είχε double - double) για το 76-71 και «κλείδωσαν» τους Ισραηλινούς στην άμυνά τους, σηκώνοντας στο πόδι το "Telekom Center". Ο Παναθηναϊκός Aktor είχε το μομέντουμ, ο Σλούκας με... μάτια στην πλάτη βρήκε τον Ναν και ο MVP το «έσταξε» για το 79-71 μέσα σε πανδαιμόνιο (34'). Ο Κάτας κάλεσε time out, αλλά οι Σορτς - Γιούρτσεβεν έπαιξαν άλλη μια τρομερή άμυνα και ένα ζευγάρι βολών του αρχηγού έστειλαν το «τριφύλλι» στο +10 (81-71 στο 35').

Η Μακάμπι τα είχε... χαμένα, ο Μπρισέτ έκανε 0/2 βολές και ο κυρίαρχος Γιούρτσεβεν διεύρυνε το σερί (83-71, 5η ασίστ του Σλούκα). Ήταν φανερό πως ο Παναθηναϊκός Aktor είχε πια τον πλήρη έλεγχο, ο Γιούρτσεβεν ήταν ξανά αποτελεσματικός στην άμυνα και ο Αταμάν έκανε αλλαγές χάντμπολ με Καλαϊτζάκη - Σλούκα (85-74 στο 36'). Ο Ναν έκανε το 11ο κλέψιμο, ο Σορτς «χτύπησε» στο ανοιχτό γήπεδο για το 87-74 (37') και λίγο αργότερα ο Σορτς έδωσε το πάρε - βάλε για το κάρφωμα του Γιούρτσεβεν (89-77 στο 38'). Έτσι, η ομάδα του Αταμάν με «όπλο» την άμυνά της στην τελική ευθεία, «σφράγισε» μια νίκη που είχε ανάγκη (99-85 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

