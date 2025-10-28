Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

Απρόοπτο με Ρίσον Χολμς στον Παναθηναϊκό, που έπεσε στο glass floοr και στη συνέχεια σηκώθηκε κουτσαίνοντας και πήγε στα αποδυτήρια!

Γιάννης Κουβόπουλος

Ρισόν Χολμς Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
Ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε καλά - καλά να χαρεί με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση και ο Εργκίν Αταμάν είδε τον παίκτη του να τραυματίζεται και πάλι.

Ο Αμερικανός σέντερ έπεσε άτσαλα σε ανύποτη φάση με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι του και να μη μπορεί να πατήσει καθόλου. Ο Χολμς πήγε στον πάγκο δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια.

