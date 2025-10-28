Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
Απρόοπτο με Ρίσον Χολμς στον Παναθηναϊκό, που έπεσε στο glass floοr και στη συνέχεια σηκώθηκε κουτσαίνοντας και πήγε στα αποδυτήρια!
Ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε καλά - καλά να χαρεί με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση και ο Εργκίν Αταμάν είδε τον παίκτη του να τραυματίζεται και πάλι.
Ο Αμερικανός σέντερ έπεσε άτσαλα σε ανύποτη φάση με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι του και να μη μπορεί να πατήσει καθόλου. Ο Χολμς πήγε στον πάγκο δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια.
