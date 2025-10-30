Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»

Αποστολή στο Μονακό

Η αποστολή των «πράσινων» αναχώρησε την Πέμπτη (30/10) για την Γαλλία και πριν «πετάξει» ο Τούρκος κόουτς μίλησε για το ματς με τους Μονεγάσκους, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ρογκαβόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για:

Το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι με τη Μονακό: «Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει παρόμοιο ρόστερ με την περσινή ομάδα που έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Παρακολούθησα και το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό και έκαναν σπουδαία εμφάνιση οι Τζέιμς και Ντιάλο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο ρόστερ της Μονακό και το δικό μας, ίδια στρατηγική, ίδια κίνητρα, οπότε πρέπει να παίξουμε έξυπνα, χωρίς να κάνουμε λάθη και φυσικά να είμαστε καλοί στην άμυνα, γιατί είναι εξαιρετικά καλοί επιθετικά».

Το κλειδί του αγώνα: «Το κλειδί είναι η άμυνα. Γιατί κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετική άμυνα, κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και όταν παίζεις εκτός έδρας πρέπει να κρατάς την ισορροπία σε όλο το παιχνίδι αμυντικά και επιθετικά πιστεύω θα βρούμε λύσεις».

Τον Ρογκαβόπουλο: «Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι απόψε θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν θα παίξει ή όχι».

https://www.instagram.com/reel/DQbZf8ijKiW/

