Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (31/10).
Εκτός έδρας «δοκιμασία» κόντρα στην Μονακό περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 20:00 με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:15 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την ίδια διοργάνωση. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:30
Novasports Prime
ONE Friday Fights
Muay Thai
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (Προημιτελικός)
15:30
Novasports 5HD
WTA 250 2025
Τσενάι, Προημιτελικός
16:50
COSMOTE SPORT 1 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Σαμπάμπ
Roshn Saudi League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (Προημιτελικός)
19:00
Novasports 4HD
Playmakers
Εκπομπή
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Volley League Ανδρών 2025-26
19:30
Novasports 2HD
Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο
Bundesliga 2 2025/26
20:00
Novasports 4HD
Μονακό – Παναθηναϊκός
Euroleague
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (Προημιτελικός)
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3502
Μπάσκετ
21:00
Novasports Extra 1
PSV Αϊντχόφεν - Φορτούνα Σίταρντ
Eredivisie 2025/26
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
Novasports Extra 2
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports Start
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:30
Novasports 6HD
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ
Bundesliga 2025/26
21:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Λούτον - Φόρεστ Γκριν
Emirates FA Cup 2025-26
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Θέτιδα Βούλας – Μαρκόπουλο
Α1 Γυναικών Volley League
22:00
Novasports 1HD
Χετάφε – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (Προημιτελικός)
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρέξαμ – Κόβεντρι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 2 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή