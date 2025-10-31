Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ

Εκτός έδρας «δοκιμασία» κόντρα στην Μονακό περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 20:00 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:15 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την ίδια διοργάνωση. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 14:30 Novasports Prime ONE Friday Fights Muay Thai 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι (Προημιτελικός) 15:30 Novasports 5HD WTA 250 2025 Τσενάι, Προημιτελικός 16:50 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι (Προημιτελικός) 19:00 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26 19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο Bundesliga 2 2025/26 20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός Euroleague 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι (Προημιτελικός) 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3502 Μπάσκετ 21:00 Novasports Extra 1 PSV Αϊντχόφεν - Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie 2025/26 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague 21:30 Novasports Extra 2 Ρασίνγκ Σανταντέρ - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο 21:30 Novasports Start Μπασκόνια - Αναντολού Εφές Euroleague 21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Euroleague 21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26 21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον - Φόρεστ Γκριν Emirates FA Cup 2025-26 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League 22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι (Προημιτελικός) 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26 22:15 COSMOTE SPORT 2 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα Liga Portugal Betclic 2025-26 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

Διαβάστε επίσης