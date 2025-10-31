Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα

Η «βασίλισσα»… ισοπέδωσε την Φενέρμπαχτσε, η Ζαλγκίρις έκανε «περίπατο» επί της Βιλερμπάν, ενώ οι Σέρβοι επικράτησαν στην πόλη τους κόντρα στην Μακάμπι – Δοκιμασίες για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η 8η αγωνιστική της Euroleague, άρχισε με σημαντικά αποτελέσματα. Στο… πρώτο πιάτο του δεύτερου σκέλους της «διαβολοβδομάδας», η Ρεάλ Μαδρίτης «ισοπέδωσε» την Φενέρμπαχτσε. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έμοιαζε «παιχνιδάκι» και ηττήθηκε 84-58.

Με την ίδια άνεση νίκησε και η Ζαλγκίρις την Βιλερμπάν στο Κάουνας (96-59) ανεβαίνοντας στις 6 νίκες. Αριθμό που «έπιασε» και ο Ερυθρός Αστέρας που έπαιζε εκτός έδρας στην πόλη του, απέναντι στην Μακάμπι και επιβλήθηκε 99-92. Μάλιστα οι Σέρβοι πήραν 6η σερί νίκη, μία εβδομάδα πριν υποδεχτούν τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Αρμάνι επιβλήθηκε 86-77 της Παρί, η Μπάγερν πήρε δεύτερη νίκη στη διπλή εβδομάδα με το 86-70 επί της Βίρτους, ενώ η Βαλένθια σε αγώνα ντέρμπι επικράτησε της Ντουμπάι BC 80-78.

Την Παρασκευή (31/10) ολοκληρώνεται η «διαβολοβδομάδα» με τα ματς που κλέβουν την παράσταση να είναι των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο Μονακό, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.

EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77

Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70

Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 20:00 Novasports 4

Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15 Novasports Prime

Μπασκόνια–Αναντολού Εφές

Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-1

Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

Ερυθρός Αστέρας 6-2

Παναθηναϊκός AKTOR 5-2

Βαλένθια 5-3

Ολυμπιακός 4-3

Μπαρτσελόνα 4-3

Μονακό 4-3

Παρί 4-4

Βίρτους Μπολόνια 4-4

Μπάγερν Μονάχου 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρτιζάν 3-4

Φενερμπαχτσέ 3-5

Ντουμπάι 3-5

Αρμάνι Μιλάνο 3-5

Αναντολού Εφές 3-4

Βιλερμπάν 2-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

Μπασκόνια 1-6

