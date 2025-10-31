NBA: Οι Μπακς κάνουν... προκοπή και χωρίς Γιάννη!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για τους Μπακς κόντρα στους Ουόριορς, αλλά η ομάδα του Μιλγουόκι πήρε την εντός έδρας νίκη 120-110 χάρις στην εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Ρόλινς.

NBA: Οι Μπακς κάνουν... προκοπή και χωρίς Γιάννη!
AP Photo/Morry Gash
Ο 23χρονος γκαρντ των «Ελαφιών» έκανε ρεκόρ καριέρας, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, ενώ είχε ακόμα και 8 ασίστ, με τον Μάιλς Τέρνερ να τον… ακολουθεί με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, τη στιγμή που ο Κόουλ Άντονι είχε 16 πόντους.

Από την άλλη, πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους ήταν ο Στεφ Κάρι με 27 πόντους, ενώ 24 πόντους σημείωσε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα και 23 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο Τζίμι Μπάτλερ. Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι οι Σακραμέντο Κινγκς, το βράδυ του Σαββάτου (01/11) στις 23:00 στο Fiserv Forum.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς - Ορλάντο Μάτζικ 107-123

Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-110

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 127-108

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μαϊάμι Χιτ 107-101

