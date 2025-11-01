Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 88-97: Θριαμβεύτριες οι «πράσινες» μέσα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός έκανε κυριαρχική εμφάνιση μέσα στο ΣΕΦ και παρότι τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πήγαν να χάσουν μέσα από τα χέρια τους, δικό τους παιχνίδι, κατάφεραν να αποδώσουν μπασκετική δικαιοσύνη στην παράταση.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 88-97: Θριαμβεύτριες οι «πράσινες» μέσα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν χωρίς τις τυμπανοκρουσίες των αντιπάλων του, αλλά πλέον έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Μετά τη νίκη επί του Αθηναϊκού στον Βύρωνα, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ πέρασε θριαμβευτικά και από το ΣΕΦ παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ και επικρατώντας με 97-88 στην παράταση.

Έκανε έτσι το... 1-0 επί του Ολυμπιακού και τώρα περιμένει και τους δύο μεγάλους αντιπάλους της στη Λεωφόρο, με τις νίκες να μεταφέρονται στα play offs.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό, παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ κι έχοντας σε όλο το ματς το προβάδισμα. Ωστόσο, στο τελευταίο 3λεπτο της αναμέτρησης πήγε να χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του.

Η Χριστινάκη με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση (80-80), στο ξεκίνημα της οποίας ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (82-80). Ήταν όμως και το τελευταίο του, καθώς οι «πράσινες» με μεγάλα σουτ των Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος έφτασαν στη μεγάλη νίκη.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα η Φιτζέραλντ με 23 πόντους (5/9 τρίποντα), η οποία κατέβασε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Στους 16 σταμάτησε η Γαλανόπουλος με 4/7 τρίποντα, ενώ νταμπλ-νταμπλ πέτυχαν οι Τζέιλιν Μπράουν (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Σιντόνα Πρινς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Διαβάστε περισσότερα στο Onsports.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Λάμπρου σοκάρει τους «πράσινους»

18:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Βασίλης Αθάνατος

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός: Με «δεκάρι» τον Τζούρισιτς - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

17:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 88-97: Θριαμβεύτριες οι «πράσινες» μέσα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» της Ηλιούπολης στον Ολυμπιακό Β’, πεντάρα η Καλαμάτα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα - Σε βάθος τριμήνου στην περιφέρεια

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα από όπλο

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Yπουργείο Ανάπτυξης σε Χάρη Δούκα: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα - Σε βάθος τριμήνου στην περιφέρεια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Λάμπρου σοκάρει τους «πράσινους»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει 6 διακομιδές, 4 τραυματίες και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, δύο οι νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ