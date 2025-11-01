Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 88-97: Θριαμβεύτριες οι «πράσινες» μέσα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν χωρίς τις τυμπανοκρουσίες των αντιπάλων του, αλλά πλέον έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Μετά τη νίκη επί του Αθηναϊκού στον Βύρωνα, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ πέρασε θριαμβευτικά και από το ΣΕΦ παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ και επικρατώντας με 97-88 στην παράταση.

Έκανε έτσι το... 1-0 επί του Ολυμπιακού και τώρα περιμένει και τους δύο μεγάλους αντιπάλους της στη Λεωφόρο, με τις νίκες να μεταφέρονται στα play offs.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό, παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ κι έχοντας σε όλο το ματς το προβάδισμα. Ωστόσο, στο τελευταίο 3λεπτο της αναμέτρησης πήγε να χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του.

Η Χριστινάκη με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση (80-80), στο ξεκίνημα της οποίας ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (82-80). Ήταν όμως και το τελευταίο του, καθώς οι «πράσινες» με μεγάλα σουτ των Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος έφτασαν στη μεγάλη νίκη.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα η Φιτζέραλντ με 23 πόντους (5/9 τρίποντα), η οποία κατέβασε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Στους 16 σταμάτησε η Γαλανόπουλος με 4/7 τρίποντα, ενώ νταμπλ-νταμπλ πέτυχαν οι Τζέιλιν Μπράουν (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Σιντόνα Πρινς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

