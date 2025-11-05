Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68: Ήττα ντροπή στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ και χωρίς ψυχή

Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις στην Εργκίν Αταμάν εποχή πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός και γνώρισε τον... διασυρμό από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68.

Το τελικό σκορ μπορεί να μη συνιστά διασυρμό αλλά η εικόνα των παικτών του Τούρκου τεχνικού ήταν εικόνα διασυρμού. Και αν ο Αστέρας δεν πατούσε το πόδι του στο φρένο στην τέταρτη περίοδο (όπου το σκορ ήταν 19-28) τότε θα κάναμε άλλη συζήτηση.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε να χάνει ακόμα και με 27 πόντους, δείχνοντας ανήμπορος να αντιδράσει και δείχνοντας ανίκανος να απειλήσει. Η εικόνα αυτή θα πρεπει να προβληματίσει άμεσα όλους τους ιθύνοντες της ομάδας, γιατί παρά τα δεδομένα πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα δεν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να παρουσιάζει αυτή την εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Μήτογλου στο “5” αλλά με τον χειρότερο επιθετικό τρόπο. Οι “πράσινοι” μπήκαν στο παρκέ πάρα πολύ άστοχοι (είχαν 0/6 τρίποντα στο πρώτο πεντάλεπτο) και έδωσαν την ευκαιρία στον Αστέρα να επιβάλει τον ρυθμό του. Από την άλλη όμως η πολύ καλή άμυνα του “τριφυλλιού” και τα πολλά επιθετικά των φιλοξενούμενων κράταγαν τον Παναθηναϊκός κοντά στο σκορ. ΟΙ Μοτεγιούνας προσπάθησε να κάνει παιχνίδι για την ομάδα του, μιας και δεν είχε αντίπαλο, ο Αταμάν έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη (Χουάντσο, Ναν, Μήτογλου) και μετά από πέντε λεπτά αγώνα το σκορ ήταν 8-5.

0/10 τρίποντα, 0 ασίστ και 20-12 για τον Αστέρα

Το 8-5 ήταν κολακευτικό για την εικόνα του Παναθηναϊκού, με τον Αταμάν να συνεχίζει το ματς με Κουζέλογλου στο “5” και Σλούκα-Σορτς στην περιφέρεια. Οι δύο παίκτες του “τριφυλλιού” παρά την αστοχία ήταν οι μόνοι που έδιναν λύσεις και με 9 δικούς τους πόντους το σκορ ήταν 14-11 στο 6’. Από εκεί και έπειτα όμως ο Παναθηναϊκός τα έκανε ακόμα χειρότερα. Μπορεί να είχε 6 επιθετικά ριμπάουντ, αλλά είχε και το τραγικό 0/10 τρίποντα κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Αστέρα με τον Μπάτλερ να “χτίσει” διαφορά και να “κλείσει” το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 20-12. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μετά από 10 λεπτά μπάσκετ δεν είχε δώσει ούτε μία ασίστ.

Τραγικός Παναθηναϊκός, ανήμπορος να αντιδράσει

Η τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους παίκτες του Αταμάν να τα έχουν χαμένα και να μη μπορούν να κάνουν το παραμικρό στο παρκέ. Οι “πράσινοι” είχαν πάρει ρόλο… κομπάρσου και παρακολουθούσαν. Ο Αταμάν ήταν ο μόνος που είχε… ζωή προσπαθώντας με συνεχόμες αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα να βρει λύσεις αλλά μάταια. Η διαφορά πήγε στο 12 πόντους, 24-12, τη στιγμή που οι “πράσινοι” δε σκόραραν με.,.. τίποτα. Με 1/13 τρίποντα, 0 ασίστ και 7 λάθη στο 14΄το σκορ ήταν 33-17. Η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 22 πόντους, 42-20, με τον Παναθηναϊκό να είναι… ανύπαρκτος στο γήπεδο. Τρία συνεχόμενα τρίποντα, όμως, από τους Χουάντσο, Όσμαν και Ναν έδωσαν τη δυνατότητα στους παίκτες του Αταμάν να “τρέξουν” σερί 2-12 και να μειώσουν σε 44-32, με το ημίχρονο να κλείνει με σκορ 46-32.

Στα πρώτα είκοσι λεπτά του αγώνα 6/16 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 8 λάθη και μόλις 3 ασίστ.

Ανύπαρκτος σε όλους τους τομείς και επιμέρους σκορ 21-8

Πάρα πολύ κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο με τους “πράσινους” να συνεχίζουν το ρεσιτάλ λαθών, τον Αταμάν να κάνει τη μία αλλαγή μετά την άλλη και μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού το σκορ ήταν 50-32, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει καταφέρει να βρει… διχτάκι. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να “εκτελεί” χωρίς να υπάρχει αύριο και ενώ είχε 5/23, ήταν πίσω στο σκορ με 22 πόντους, 55-33, με τον Αστέρα να κάνει πάρτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 5:30 λεπτά μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να σκοράρει εκτός πεδιάς έχοντας μόλις 2 πόντους από τη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτος δε μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και βρίσκεται 28 πόντους πίσω στο σκορ. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 65-40 στο 29 και το δεκάλεπτο “έκλεισε” με σκορ 67-40.

Προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα

Μία από τα ίδια και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει ότι θέλει και στο 32’ να είναι μπροστά στο σκορ με 25 πόντους, 72-47. Στο επόμενο τετράλεπτο όμως ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να σώσει, τουλάχιστον, τα προσχήματα (όσο αυτό ήταν δυνατόν), αφού ο Αταμάν έριξε στο παρκέ και τον Τολιόπουλο και έδωσε λύσεις. Οι φιλοξενούμενοι “έτρεξαν” σερί 16 και έριξε τη διαφορά στους 13 πόντους, 76-63 αλλά δε μπόρεσαν να την κατεβάσουν ακόμα περισσότερο και στο 38’ το σκορ ήταν 78-63.

Τα Δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

