Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»

Ως ηγέτης και αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Κώστας Σλούκας στα δύσκολα βγήκε μπροστά. Ο αρχηγός των «πράσινων» μίλησε μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και υποσχέθηκε πως η ομάδα θα επιστρέψει, ενώ παραδέχτηκε πως ντρέπεται για αυτή την εικόνα.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αναφορικά με τη συμφωνία για μονοετή επέκταση συμβολαίου.

Οι δηλώσεις του Σλούκα:

«Ήταν πολύ κακή η εικόνα μας. Προφανώς χωρίς ψηλό δεν μπορείς να παίξεις με τέτοιες ομάδες. Κακή η εικόνας μας κακή η περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατή, ντράπηκα για την εικόνα μας και ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτή την εικόνα, υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε. Χάσαμε μπάλες, χάσαμε ριμπάουντ, δεν γυάλιζε το μάτι μας.

Δεν υπάρχει ψηλός, ο Ντίνος είναι 4, μια ομάδα που χτίστηκε για ψηλές βλέψεις αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, το υπόσχομαι. Φυσικά και είμαστε ενωμένοι, όλοι μας έχουμε ευθύνες. Είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει να είμαστε σκληροί. Το πρόβλημα είναι η εικόνα μας όχι ότι χάσαμε. Η εικόνα μας θα βελτιωθεί όμως».

Για το νέο του συμβόλαιο: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη, η αλληλοεκτίμηση με τον Γιαννακόπουλο είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στο μέλλον, προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να πετύχει. Ο πρόεδρος μου έστειλε ανυπόγραφο και κενό, απλά το υπέγραψα για να βάλει ο ίδιος το ποσό. Η σχέση μας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ τα χρήματα. Έχω μεγάλη ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».