Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71: Ανατροπή μέσω της άμυνας και της γραμμής των βολών

Ο Ολυμπιακός έβγαλε σκληράδα στην άμυνα τα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα κόντρα στην Παρτιζάν και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη φετινή Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση των Σέρβων στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυνηγούσαν την Παρτίζαν για περισσότερο από 37', ήταν νευρικοί στην επίθεση, έχοντας 17 ασίστ για 18 λάθη, ωστόσο ανέβασαν την ένταση τους στην άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο (27-13) και με την ευκολία που πήγαιναν στη γραμμή των βολών, ανέβηκαν στο 6-3.

Ο Τόμας Ουόκαπ μέτρησε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ MVP ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (8π. 10ρ. 3ασ.) και «διψήφιος» για μια ακόμα φορά ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ουάσινγκτον σταμάτησε στους 20 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Ταϊρίκ Τζόουνς με 17 πόντους (8/9δ.) και 7 ριμπάουντ, «διψήφιος» και ο Μίλτον με 10 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιλικίνα 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Ουορντ 4, Βεζένκοφ 14 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 3 (3/3 βολές), Μιλουτίνοφ 8 (2/4 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 7 (2/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (2/3 δίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φουρνιέ 3 (1)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Μίλτον 10 (5/8 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Ουάσινγκτον 20 (7/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Οσετκόφσκι 3 (1/5 σουτ), Μπράουν 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπόνγκα 5 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Φερνάντο 9 (3/6 δίποντα, 3/3 βολές), Καλάθης (0/5 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (8/9 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)