«Δεν το χάρηκε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Πέμπτης (13/11).
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβαν στιγμάτισε την εύκολη νίκη 95-78 επί της Ζαλγκίρις. Ο Ολυμπιακός «Δεν το χάρηκε» αφού ο Αμερικάνος γκαρντ υπέστη νέα ρήξη Αχιλλείου, με αποτέλεσμα να μένει εκτός για περίπου 10 μήνες.
Από εκεί και πέρα, το πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει «Βοτανικό + πρωτάθλημα και μετά πώληση!», ενώ η ΑΕΚ έκανε «Και μπαμ με Γκρεγκ Μπράουν και μπουμ με ισοπέδωση της Ρίγα».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
