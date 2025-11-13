«Δεν το χάρηκε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβαν στιγμάτισε την εύκολη νίκη 95-78 επί της Ζαλγκίρις. Ο Ολυμπιακός «Δεν το χάρηκε» αφού ο Αμερικάνος γκαρντ υπέστη νέα ρήξη Αχιλλείου, με αποτέλεσμα να μένει εκτός για περίπου 10 μήνες.

Από εκεί και πέρα, το πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει «Βοτανικό + πρωτάθλημα και μετά πώληση!», ενώ η ΑΕΚ έκανε «Και μπαμ με Γκρεγκ Μπράουν και μπουμ με ισοπέδωση της Ρίγα».

