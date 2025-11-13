Μπαρτζώκας: «Μας σκότωσε συναισθηματικά ο τραυματισμός του Έβανς»

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να συνεχίσει μετά το ισχυρό σοκ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Newsbomb

Γιώργος Μπαρτζώκας
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων», κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μιλάνο, ενόψει του ματς της Παρασκευής (14/11) αναφέρθηκε στο νέο σοβαρό πλήγμα με τον Αμερικάνο γκαρντ, αλλά και για την ενίσχυση του ρόστερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς μίλησε για:

Το γεγονός ότι το μυαλό όλων είναι στον Έβανς: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».

Το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 9 καταστήματα για υπέρβασης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

16:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πίσω από τις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική αριστεία είναι η ποιότητα των καυσίμων Shell V-Power

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας»

16:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Μας σκότωσε συναισθηματικά ο τραυματισμός του Έβανς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα στο Ακρωτήρι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

15:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Χιλ Μανθάνο σφυρίζει το Ελλάδα - Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο

15:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη άνδρας που παρενοχλούσε ανήλικα παιδιά στην Αγία Παρασκευή

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για Shein - Temu: Ναι σε άμεσους δασμούς στα μικροδέματα τρίτων χωρών

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία - Ουκρανία: Στη βαριά σκιά της «μαύρης» επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι

15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2) της Planetek

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή μεταναστών

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Συστήματα με πτητική εμβέλεια άνω των 1.500 χιλιομέτρων

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ