Η πρώτη αντίδραση του Κίναν Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, δε θα είναι ποτέ…»

Έδινε «μάχη» για να επιστρέψει σε αγώνα Euroleague, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Έχοντας περάσει ήδη δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Μπήκε στο ματς με την Ζαλγκίρις και λίγα δευτερόλεπτα μετά, υπέστη εκ νέου ρήξη αχίλλειου τένοντα. Κάτι που σημαινει πως χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Κίναν Έβανς δέχτηκε τεράστια αγάπη από τον κόσμο του μπάσκετ, όμως είναι λογικό να είναι δύσκολη η ψυχολογική αντιμετώπιση της κατάστασης. Κάτι που φάνηκε και από το μήνυμα που θέλησε να στείλει, την πρώτη του αντίδραση μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κίναν Έβανς έγραψε:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί.

Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω. Κι αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».