Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με ΜακΚίσικ ενόψει Παρί
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί.
Ένα ακόμα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μία ημέρα πριν από το τζάμπολ με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός δε θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στους προσαγωγούς, δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση και μένει εκτός του αυριανού αγώνα.
Παράλληλα, αμφίβολος για το παιχνίδι στο ΣΕΦ είναι ο Ουόρντ ο οποίος όμως θα δοκιμάσει να μπει στην προπόνηση και θα φανεί το επίπεδο της ετοιμότητάς του, ενώ κανονικά υπολογίζεται ο Φραν Νιλικίνα.