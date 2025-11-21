Φαρίντ: «Ένιωσα σαν να ήμουν πάντα στον Παναθηναϊκό - Ευχαριστώ που με δεχθήκατε στην οικογένεια»

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι ο παίκτης-αποκάλυψη για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τρομερή επίδραση στο παιχνίδι των «πράσινων» από την πρώτη στιγμή που πάτησε στο παρκέ και αποτελεί τον παίκτη που έλειπε από την ομάδα.

Με τον Κένεθ Φαρίντ ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρεις σερί νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην EuroLeague, με τον ίδιο να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης (20/11) έζησε τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα στο Telekom Center Athens και ο κόσμος τον υποδέχθηκε με μοναδικό τρόπο.

Κάτι που απολάμβανε εμφανώς και ο ίδιος ο Φαρίντ, ο οποίος σχολίασε σε ανάρτηση της Euroleague: «Γουάου, χθες το βράδυ ένιωσα σαν να είμαι στον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μου καριέρας. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού που με δεχτήκατε στην οικογένεια».

Δείτε την απάντηση του Αμερικανού: