Ελλάδα - Ρουμανία: Ψάχνει το πρώτο... βήμα στον δρόμο για το Μουντομπάσκετ 2027

Εκκίνηση για την "επίσημη αγαπημένη" για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στη δράση μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο, καθώς ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα κοουτσάρει την Εθνική σχεδόν… κατευθείαν από το αεροπλάνο. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με απ’ ευθείας πτήση από το Μονακό, όπου είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις απέναντι στην Εφές. Τις προπονήσεις από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη είχαν αναλάβει οι συνεργάτες του, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Παπαδόπουλος.

Στη διάθεση του Kill Bill βρίσκεται η εξής δωδεκάδα: Λαρεντζάκης, Π. Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Σαμοντούροβ, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Μπαζίνας, Πλώτας και Τουλιάτος, με τον Κατσίβελη να αντιμετωπίζει διάταση στους περονιαίους συνδέσμους. Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθούν για τον αγώνα της Κυριακής με την Πορτογαλία στο Πόρτο.

Η Ρουμανία στηρίζεται σε Ράσελ και Κάτε

Η Ρουμανία έρχεται στη Θεσσαλονίκη με δύο παίκτες να ξεχωρίζουν. Ο νατουραλιζέ Αμερικανός γκαρντ Ντάρον Ράσελ της Κλουζ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στο EuroCup (22,8 πόντοι, 6,8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1,1 κλεψίματα), ενώ κομβικό ρόλο έχει και ο πάουερ φόργουορντ/σέντερ της Μούρθια Εμάνουελ Κάτε (8 πόντοι, 5,4 ριμπάουντ).

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μιχάι Σιλβασάν, επίσης της Κλουζ, έχει επιλέξει τους εξής παίκτες: Τοχάταν, Γκράσου, Κούτι, Ματσιούτσα, Ντικουλέσκου, Νικολέσκου, Ράσελ, Πόπα, Κάτε, Ούτα, Όλα και Γκεόργκε.

Οι διαιτητές και το άλλο ματς του ομίλου

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Γκέερτ Γιάκομπς (Βέλγιο) και Σίνισα Πρπα (Σερβία).

Στον άλλο αγώνα του δευτέρου ομίλου, το Μαυροβούνιο φιλοξενεί στις 19:00 την Πορτογαλία, την οποία θα αντιμετωπίσει και η Ελλάδα την Κυριακή στο Πόρτο (19:00).

