Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

Οι «Greek Freak» έκανε ο,τι ήθελε την άμυνα των Νικς, οι οποίοι, όμως, επικράτησαν 118-109 των Μπακς και πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά στο Κύπελλο του NBA.

Η Νέα Υόρκη θα αντιμετωπίσει τους Ράπτορς στο Τορόντο, με στόχο την πρόκριση στο Final Four, ενώ το Μιλγουόκι δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν στο Λας Βέγκας.

Η αναμέτρηση στο «Madison Square Garden» ήταν συναρπαστική, αλλά στο τέλος από τα «Ελάφια» έλειψε το «μεγάλο» σουτ ή μια μεγάλη άμυνα. Κάπως έτσι πήγε στράφι η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από 11 ημέρες. Ήταν, βέβαια, σε minutes restriction, με αποτέλεσμα να παίξει πιο λίγο από το κανονικό.

Ο «Greek Freak» έγραψε ένα εκπληκτικό 30-15-8 σε 28 λεπτά. Ήταν η 157η φορά που το σημειώνει, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει την κορυφαία στην ιστορία του NBA.

Giannis' 157 games with 30/10/5 are tied for the most in NBA history. pic.twitter.com/gBOQT62yAA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

30 πόντοι

10/12 δίποντα

0/2 τρίποντα

10/14 βολές

15 ριμπάουντ

8 ασίστ

1 κλέψιμο

3 λάθη

5 φάουλ

σε 28:05

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-37, 61-62, 92-88, 118-109.

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπρίτζες 14 (2), Χαρτ 19 (15ριμπ., 7ας.), Τάουνς 9 (1τρ., 10ριμπ.), Μπράνσον 37 (4τρ., 5ασ.), ΜακΜπράιντ 19 (5), Γιαμπουσέλε 3 (1), Κλάρκσον 6, Ρόμπινσον 6 (7ριμπ.), Κόλεκ 5 (1).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 30 (15ριμπ., 8ασ.), Τρεντ 3 (1), Τέρνερ 10 (2), Γκριν 18 (6τρ., 5ριμπ.), Ρόλινς 13 (3τρ., 5ριμπ., 6ασ.), Χάρις 5 (1), Κούζμα 20 (4), Πόρτις 3, Άντονι 7.

