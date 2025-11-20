O Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Τεττέη κι αυτός υποκλίθηκε: «Φάρος όταν όλα έδειχναν να σκοτεινιάζουν»

Το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη με την Εθνική Ελλάδας συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, με τον επιθετικό της Κηφισιάς (ο οποίος από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό) να γίνεται viral μετά τις δηλώσεις για τη μητέρα του και τον στόχο που έχει να την κάνει υπερήφανη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους ανθρώπους που συγκινήθηκαν με αυτή την ιστορία και ανέβασε στο Instagram σχετικό story.

Ο Ανδρέας Τεττέη με τη σειρά του έκανε repost το story του Greek Freak, κάνοντας παράλληλα ένα συγκινητικό σχόλιο για τον διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα.

«Ο Γιάννης ήταν και είναι φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν», ανέφερε ο επιθετικός της Κηφισιάς.