NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο - Όλα τα αποτελέσματα

Τέταρτη σερί ήττα γνώρισαν οι Μπακς, που έχασαν με 115-103 από τους Μπλέιζερς στο Μιλγουόκι.

Η απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τελευταία τρία ματς έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό για τα «ελάφια», που πλέον έχουν υποχωρήσει στο 8-10, ενώ μετρούν 6 ήττες σε 11 ματς στην έδρα τους.

Ο Τζέραμι Γκραντ, αδερφός του Τζέριαν Γκραντ που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, έκανε φετινό ρεκόρ με 35 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Ντένι Άβντιγια πρόσθεσε 22 πόντους και ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν άλλους 14 μαζί με 11 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 22 πόντους, ενώ Κόουλ Άντονι είχε 16 και ο Κάιλ Κούζμα 15. Ο Μάιλς Τέρνερ με τη σειρά του είχε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς παραμένουν πρώτοι στην Ανατολή (15-2) με απίθανες εμφανίσεις, καθώς πέτυχαν τη 13η σερί νίκη τους, με 122-117 στην Ιντιάνα επί των Πέισερς, έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνιγχαμ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Ράπτορς (13-5) συνεχίζουν την απρόσμενα εντυπωσιακή πορεία τους, καθώς επιβλήθηκαν 110-99 των Καβαλίερς με 37 πόντους του Μπράντον Ίνγκραμ κι έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες.

Οι Νάγκετς (13-4) πέρασαν με 125-115 από το Μέμφις με 17 πόντους, 16 ασίστ και 10 ριμπάουντ του Νίκολα Γιόκιτς και είναι δεύτεροι στη Δύση.

Το Μαϊάμι «λύγισε» με 106-102 τους Μάβερικς με τον Τάιλερ Χίρο να κάνει ντεμπούτο για φέτος με 24 πόντους.

Παρά την απουσία του Κέβιν Ντουράντ λόγω οικογενειακού προβλήματος, οι Ρόκετς άλωσαν με 114-92 το Φοίνιξ έχοντας κορυφαίο τον Αμέν Τόμπσον με 28 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Οι Γουόριορς με 31 πόντους του Στεφ Κάρι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν 134-117 των Τζαζ.

Τέλος, οι Κινγκς με 33 πόντους του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και άλλους 26 από τον Κίγκαν Μάρεϊ έκαμψαν στην παράταση την αντίσταση των Τίμπεργουλβς με 117-112, παρά τους 43 πόντους του Άντονι Έντουαρντς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπακς-Μπλέιζερς 103-115

Πέισερς-Πίστονς 117-122

Ράπτορς-Καβαλίερς 110-99

Νετς-Νικς 100-113

Χιτ-Μάβερικς 106-102

Γκρίζλις-Νάγκετς 115-125

Πέλικανς-Μπουλς 143-130

Σανς-Ρόκετς 92-114

Γουόριορς-Τζαζ 134-117

Κινγκς-Τίμπεργουλβς 117-112