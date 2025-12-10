BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ στην παράταση και της έδωσε την πρωτιά

Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, αλλά δυσκολεύτηκε και πάλι απέναντι στη Λέβιτσε για την 5η αγωνιστική του FIBA Basketball Champions League, όπως και στη Σλοβακία.

Αναγκάστηκε να παίξει το παιχνίδι στην παράταση (82-82 κ.δ), όμως εκεί ξέσπασε και πήρε τη νίκη με 99-88, έχοντας ως κορυφαίο τον Κρις Σίλβα (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), ο οποίος είχε ενοχλήσεις από το τρίτο δεκάλεπτο και σε πολλές στιγμές του αγώνα μέχρι το τέλος, έπαιζε κουτσαίνοντας!

Μαζί με τη νίκη της η ΑΕΚ εξασφάλισε και την πρώτη θέση του 6ου ομίλου φτάνοντας το ρεκόρ της στο 5-0.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 7, Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 7, Πεκάρσκι 4, Μπάρτλεϊ 22, Αρμς 10, Σίλβα 19

ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 17, Παζίτσκι, Γουέσον 10, Ντόρσεϊ 12, Μούζιτς 15, Μπογιανόβσκι 4, Κάριους 8, Μαβέιν 22