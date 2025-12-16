Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη - Η ώρα και το κανάλι

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δοκιμάζεται απόψε στην Πόλη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει ένα μεγάλο διπλό για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει ψυχολογία για το καλύτερο δυνατό «κλείσιμο» του 2025. Στην αποστολή και ο Τσέντι Όσμαν!

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σε θεωρητικό επίπεδο το εκτός έδρας παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι πάντα το δυσκολότερο παιχνίδι της σεζόν. Και αυτό έχει να αντιμετωπίσει απόψε η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του δοκιμάζονται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague και όσο δύσκολη είναι η αποστολή τους άλλο τόσο μεγάλο είναι το κίνητρο που έχουν μπροστά τους.

Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Βαλένθια στο Telekom Center Athens και από Αρμάνι στο Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός «έπεσε» στο 9-6 στην κατάταξη και ψάχνει ένα μεγάλο διπλό για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία και παράλληλα να ανακτήσει μέρος της χαμένης ψυχολογίας του.

Αυτό μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε πολύ καλό… φεγγάρι, προέρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, ενώ και πριν από δύο βράδια επικράτησε και της Εφές για το πρωτάθλημα της χώρας της, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον προπονητή της Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ο οποίος θρηνεί την απώλεια του του πατέρα της συζύγου του.

Ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πήρε μέρος κανονικά στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, αλλά από την άλλη αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στο ξεκίνημα της χθεσινής προπόνησης, δεν πήρε μέρος σε αυτή και σήμερα αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί ή όχι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports4.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ -Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί – Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Εφές

21:00 Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Παρτιζάν – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπασκόνια -Μονακό

